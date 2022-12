Manca poco al parto di Bianca Atzei e dopo qualche giorno di assenza sui social arriva la notizia: è in ospedale per una polmonite.

Bianca Atzei è sparita dai social per qualche giorno e i suoi fan si sono non poco preoccupati, visto che la cantante è in dolce attesa. A fare chiarezza sul silenzio della donna è stato il compagno, Stefano Corti, su Instagram, rivelando che Bianca ha avuto qualche problema di salute, tra cui una polmonite, che l’ha costretta ad essere ricoverata in ospedale.

Bianca Atzei: ricoverata per polmonite

Stefano Corti ha cercato di tranquillizzare i fan attraverso una storia su Instagram dove ha spiegato le condizioni di salute della cantante: “In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. E’ nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”. Sembrerebbe quindi che sia tutto sotto controllo, sopratutto la salute del bambino. La coppia infatti è in dolce attesa e il parto è atteso per i primi mesi del 2023.

Stefano Corti e Bianca Atzei: presto genitori

La coppia sta aspettando il loro primo figlio, un maschietto che chiameranno Noa Alexander. Stefano Corti e Bianca Atzei hanno rivelato il sesso del bambino con una baby shower tutta in azzurro. Recentemente la cantante aveva parlato alle Iene del figlio in arrivo, attraverso un bellissimo monologo: “In questi mesi ho lasciato scivolare su di me tutte le mie emozioni, belle e brutte, ho cercato di godermi ogni istante di questa gravidanza, e cerco di farlo anche adesso che manca meno di un mese al parto. Non so a cosa andrò incontro, ma so che sarà diverso da come l’ho sognato. Il modo in cui partorirò sarà in gran parte dovuto alla sorte, alla biologia e alla competenza dei medici. Cerco di essere grata perché sto per partorire un figlio che ho sempre desiderato”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG