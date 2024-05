La nota modella e influencer Paola Turani sta affrontando alcune problematiche di salute che l’hanno colpita agli occhi.

La speranza è che tutto possa risolversi presto, eppure queste ore sono davvero terribili per Paola Turani che ha raccontato di essere alle prese con problematiche di salute. In particolare, la modella e influencer sta riscontrando dei guai fisici agli occhi che, a distanza di giorni dal presentarsi del problema, non le stanno dando tregua.

Problema agli occhi per Paola Turani

Paola Turani

Attraverso il proprio profilo Instagram, la bella influencer ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci di quanto le stia capitando in queste ultime ore. La Turani ha detto: “I miei occhi sono ancora gonfi. Il problema però è che non sono gli occhi a bruciarmi ma la pelle del contorno occhi. Sembra quasi bruciata la parte esterna. Purtroppo è ancora un po’ gonfia ma il rossore sta andando via piano piano”, ha raccontato la donna augurandosi che tutto possa passare presto.

Colpa del trucco

Ai fan che si sono interessati a lei e alla sua salute, la Turani ha voluto spiegare meglio cosa le sia capitato: “Cosa è successo? Nei giorni scorsi avevo un trucco nero sugli occhi molto forte ma non riuscivo a rimuoverlo”, ha detto. “Il giorno dopo l’ho tolto e c’è stata questa reazione”. La donna ha provato varie soluzioni ma, al netto di un leggero miglioramento, il problema non è stato ancora risolto: “Non posso più mettere creme o qualsiasi altra cosa perché mi brucia. Non metterò più la camomilla sugli occhi però perché non ho risolto nulla con gli impacchi. Spero passi in fretta”. A giudicare dalle ultime stories su Instagram, però, il guaio potrebbe essere giunto alle sue battute finali. A questo punto non resta che attendere ancora alcune ore per saperne di più sulla salute della modella.