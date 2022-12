Sul palco dello Zecchino d’oro 2022 ci sono anche gli youtuber Ninna e Matti: tutto quello che c’è da sapere su di loro.

Toscani, duo nella vita reale e in quella professionale, Ninna e Matti sono una delle coppie social più gettonate tra i giovani. Conosciutisi sui banchi di scuola, hanno intuito ben presto le potenzialità della rete e hanno deciso di sfruttarle appieno divenendo, in pochissimo tempo, gli youtuber più celebri degli ultimi tempi.

La biografia e la carriera di Ninna e Matti

Ninna e Matti – all’anagrafe Corinna Navoni e Mattia Stagni – sono nati rispettivamente il 27 novembre 2001 e il 27 luglio dello stesso anno.

Conosciutisi sui banchi di scuola, hanno avviato la propria carriera sui social dimostrando di avere grande talento. Il primo ad aprire un suo canale su Youtube è stato Matti, che inizialmente si è concentrato sui videogiochi.

A lui, poi, si è aggiunta Ninna, che ha scelto di usare i social come canali attraverso cui parlare di se stessa o affrontare delle sfide.

Nel canale social di coppia, gli youtuber raccontano le avventure di cui sono protagonisti e spesso si mostrano in compagnia dei loro cuccioli e dei loro migliori amici, fra cui un altro duo di YouTuber Cap e Kazu.

Il loro canale YouTube raccoglie più di un milione di iscritti e si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni.

Ninna e Matti hanno pubblicato un libro, La sfida contro il tempo, e sono stati annunciati sul palco dello Zecchino d’oro 2022 per guidare la Giuria dei Piccoli.

La vita privata di Ninna e Matti

Ninna e Matti sono una coppia anche a livello privato. Si sono fidanzati nel 2019 e convivono in un appartamento a Grosseto.

“Abbiamo creato insieme qualcosa che mi rende molto soddisfatta. Certo magari litighiamo anche, perché viviamo insieme, lavoriamo insieme. Sono molto soddisfatta di quello che sto facendo ora. Anche se magari per molte persone abbiamo corso in termini di lavoro, di casa, di tutto, io sono molto contenta di quello che abbiamo creato e che creeremo”, ha raccontato lei in una intervista.

3 curiosità su Ninna e Matti

– Hanno la loro collezione di merchandising ufficiale

– Hanno un cane di nome Edo

– Lui si considera gentile e simpatico, lei si descrive come una persona solare e altruista

Riproduzione riservata © 2022 - DG