Un saluto e un messaggio per il compianto papà Sinisa e mamma Arianna: il toccante messaggio di Virginia Mihajlovic ha commosso tutti.

Non sono state ore semplici per la famiglia, dopo la morte di Sinisa Mihajlovic. Eppure, la forza della moglie Arianna e quella dei figli è ben visibile anche in questo duro momento. La conferma della grande unione è arrivata dal recente saluto che Virginia, figlia dell’ex mister del Bologna, ha condiviso su Instagram. Un messaggio, con tanto di foto, davvero toccante e che parla dell’amore tra i suoi genitori.

Mihajlovic, il toccante messaggio della figlia Virginia

Sinisa Mihajlovic

Dopo il messaggio di Arianna Rapaccioni, moglie del compianto Sinisa Mihajlovic, ecco anche quello di una delle figlie, Viriginia, che ha scelto uno scatto davvero speciale, molto profondo e toccante, per parlare dell’amore, immenso, tra i suoi genitori, anche ora che il papà non c’è più.

“Continuerò a respirare il vostro amore fino all’eternità”. Sono state queste le parole della ragazza condivise su Instagram. Una frase, ma quanto basta per far comprendere il grande rispetto, l’affetto e l’amore per il papà e per quel sentimento tra lui e la madre Arianna che non sparirà mai.

Parla di eternità Virginia e lo fa con una foto davvero straziante con la signora Arianna che dà un ultimo sguardo al luogo dove è stato posto il marito. Uno sguardo che lascia comprendere davvero tutto…

Di seguito il post Instagram della ragazza dove è possibile vedere anche le tantissime reazioni commosse e i messaggi di condoglianze che continuano ad arrivare:

Riproduzione riservata © 2022 - DG