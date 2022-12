Arianna Rapaccioni ha scritto una breve dedica al marito Sinisa Mihajlovic dopo i funerali tenuti il 19 dicembre.

Sinisa Mihajlovic è venuto a mancare il 16 dicembre 2022, dopo una lunga lotta contro una forma di leucemia. La moglie, Arianna Rapaccioni, ha voluto condividere sui social delle dolci parole a lui dedicate. Subito dopo il funerale, tenutosi il 19 dicembre, la donna ha ringraziato tutte le persone, i fan e i tifosi che si sono uniti per ricordare l’ex calciatore e allenatore.

Arianna Rapaccioni: la dedica sui social

Dopo il funerale, avvenuto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, Arianna Rapaccioni ha condiviso sui social una foto con il marito: “Ringraziamo tutti per la vicinanza e l’affetto ricevuti in questo doloroso momento”, le parole che accompagnano la foto. Poche ore fa un’altra foto, sempre del marito, con una breve ma delicata e significativa dedica: “Ovunque tu sia, io so amare fino a lì”.

Una foto che lo ritrae felice, che esulta a bordo campo, che è sicuramente il modo in cui la sua famiglia lo vuole ricordare. Le parole riprendono la dedica della figlia, Viktorjia, che aveva scritto: “Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio grande amore. Ovunque tu sia io so amare fino a lì”.

Sinisa Mihajlovic è venuto a mancare in seguito ad una forma di leucemia contro la quale lottava dal 2019 e lascia nel mondo del calcio un grande vuoto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG