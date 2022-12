Le condizioni di salute di Gianluca Vialli sembrano essersi aggravate: il dirigente sportivo lotta da tempo con un tumore al pancreas.

Sembrerebbe che le condizioni di salute di Gianluca Vialli si siano aggravate nelle ultime ore. Il dirigente sportivo lotta da tanto tempo con un tumore al pancreas, e al momento è ricoverato in un ospedale di Londra. Nei giorni scorsi l’uomo aveva rilasciato un comunicato dove rivelava di dover lasciare gli impegni della Nazionale per concentrarsi sulla sua malattia.

Gianluca Vialli: le condizioni di salute si aggravano

Gianluca Vialli combatte con il tumore al pancreas ormai dal 2017. Mercoledì scorso l’uomo aveva rivelato, sul sito della Figc, di doversi prendere una pausa dagli impegni di capo delegazione degli azzurri. Una notizia che sta facendo molto preoccupare il mondo del calcio, già profondamente scosso dalla morte di Sinisa Mihajlovic. La malattia, con cui combatte da cinque anni, l’ha obbligato a rimanere fermo diverse volte ma solo per qualche parentesi di tempo. Anche questa volta Vialli spera che sia uno stop temporaneo, ma sembrerebbe che le sue condizioni si siano aggravate e che sia stato necessario un ricovero in ospedale.

Gianluca Vialli

Anche la mamma di Gianluca Vialli, l’87enne Maria Teresa, ha subito preso un volo in direzione Londra, prova del fatto che sia un momento molto delicato per tutta la famiglia. Sulla sua battaglia contro il cancro, l’uomo ha più volte ripetuto: “Non sto combattendo una battaglia, perché non credo che sarei in grado di vincerla. Il tumore è un avversario molto più forte di me. Devi cercare di migliorarti ogni giorno, devi ridere spesso, devi aiutare gli altri. Secondo me, questo è un po’ il segreto della felicità“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG