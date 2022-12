Sfogo per Chiara Ferragni dopo i tanti insulti e critiche ricevute in queste ore. La nota impreditrice digitale ha anche voluto dare un consiglio ai fan.

Ancora Chiara Ferragni a prendersi la scena sui social. Dopo la bufera per gli insulti ricevuti che hanno generato nelle scorse ore il suo duro sfogo, ecco la seconda parte di risposta agli haters. Questa volta, con tanto di messaggio e “consiglio” ai suoi fan per andare avanti e non pensare a ciò che gli altri dicono.

Chiara Ferragni: il messaggio dopo le critiche e gli insulti

Chiara Ferragni

“Posso essere sincera? Raramente sono veramente infastidita dai commenti degli hater. Li trovo assurdi, cattivi, inopportuni, misogini e tutto il resto ma avendo letto le cose peggiori su di me da quando ho un’identità online ed ero ancora minorenne ormai sono quasi abituata”, ha voluto esordire Chiara Ferragni dando seguito a quanto detto nelle scorse ore dopo la bufera sul suo fisico e le critiche, anche volgari, ricevute.

“Ma i primi anni sono stati durissimi, e se non avessi avuto alle spalle una famiglia ed amici che mi supportavano non sarei stata capace di imparare a fregarmene”.

“È giusto che ognuno possa esprimere il proprio parere, la libertà di pensiero è sacrosanta ma è ben diverso dire che quel contenuto non è di tuo gradimento o dare della tr**a a una ragazza”.

Nel suo sfogo, pubblicato nelle stories Instagram e anche in un post su TikTok, però, la Ferragni ha trovato anche modo di dare un bel consiglio a tutte le ragazze e in generale a chi la segue: “Se avessi ascoltato chi mi insultava (ed erano tanti anche 16 anni fa) avrei smesso di pubblicare le mie foto a 18 anni e non avrei raggiunto neanche un centesimo di quello che è stato il mio successo e percorso”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG