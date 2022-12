Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, è tornato a parlare via social dopo l’esperienza del carcere.

Torna a parlare l’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, e lo fa via social dove era mancato per diverso tempo, almeno a parole. La vicenda tra i due aveva visto la donna denunciare maltrattamenti e violenze. Adesso l’uomo ha voluto spiegare di non portare rancore verso nessuno e di voler ripartire da chi gli è stato vicino in questo ultimo anno difficile. In particolare la famiglia e sua sorella con la quale ha condiviso, appunto, le sue recenti stories Instagram.

Guendalina Tavassi, parla l’ex marito

Guendalina Tavassi

Parlando in alcune stories Instagram, Umberto D’Aponte, insieme a sua sorella, ha spiegato la forte emozione di poter tornare far sentire la propria voce anche via social: “Sono emozionato, lo dico davvero. Era da tanto che non ero su Instagram”.

“Volevo dire che comunque voglio ripartire e che non porto rancore. Riparto ovviamente dalla mia famiglia e da chi mi è stato vicino. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato messaggi, e anche chi non lo ha fatto”.

Il discorso dell’ex marito di Guendalina Tavassi è poi proseguito anche con un post Instagram con tanto di foto: “Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male”.

Di seguito anche il post Instagram dell’uomo sotto al quale è possibile leggere anche tanti commenti che lo riaccolgono sui social dopo diverso tempo di lontananza per ovvie ragioni:

