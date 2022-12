Non solo Chiara Ferragni e Fedez, ora anche il piccolo Leone vuole le unghie colorate e i genitori ne vanno fieri sui social.

Nelle scorse ore le critiche per alcune foto in intimo che hanno provocato una sua dura reazione, ora Chiara Ferragni fa parlare per qualcosa che riguarda il suo piccolo Leone. Infatti, il primogenito della nota imprenditrice digitale e di Fedez è diventato virale per le sue unghie smaltate, proprio come spesso capita ai suoi genitori.

Chiara Ferragni, Leone con le unghie smaltate

Chiara Ferragni

Ebbene sì: Leone Lucia Ferragni, questo il nome per intero del figlio di Chiara e Fedez, è diventato protagonista sui social col suo nuovo look per le unghie.

Il piccolo, mentre era seduto sul suo comodo seggiolino in macchina insieme alla sorellina Vittoria, ha fatto vedere in favore di telecamera le sue unghie smaltate di una tinta tra il blu e il verde, perfettamente in linea col maglioncino natalizio indossato.

“Leo ha voluto le unghie colorate come mamma e papà”, ha scritto ll’influencer a corredo delle sue stories Instagram. Il riferimento è alla battaglia per il look genderless sostenuto da lei e dal marito Fedez da sempre. Adesso anche il piccolo Leone si “schiera” a sostegno di questa lotta.

Da precisare che durante il viaggio di ritorno da Villa d’Este, location sul Lago di Como nella quale la donna ha portato i bambini a trascorrere il weekend insieme a sua madre e alle sorelle Francesca e Valentina, non era presente papà Federico.

Proprio lui, insieme a Leo, era stato protagonista di un siparietto, solamente qualche mese fa, nel quale Leo faceva riferimento al colore rosa come un colore per femmine. In quell’occasione Fedez aveva “rimproverato” il bimbo.

Di seguito un tenero post Instagram della donna con i suoi bellissimi bimbi, Leone e Vittoria:

Riproduzione riservata © 2022 - DG