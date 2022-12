Non mancano le scintille a Uomini e Donne. Nel corso del trono over un cavaliere è stato rispedito a casa dopo una brutta gaffe…

Come ormai sta capitando sempre più di frequente, il trono Over di Uomini e Donne regala nuove storie e polemiche. L’ultima, con protagonisti Gemma Galgani e il signor Mario, ha “costretto” Maria De Filippi ha invitare l’uomo a tornare a casa…

Uomini e Donne: Mario torna a casa

Maria De Filippi

La vice odierna a Uomini e Donne parte fin dal principio quando il signor Mario si trova faccia a faccia con Gemma e la dama Gabriella. Il cavaliere è uscito con la donna lasciando da parte la Galgani per la quale si era presentato.

Da qui le prime polemiche con Maria De Filippi che ha sottolineato: “Quindi l’amore per Gemma è finito?!”.

Alla reazione incerta dell’uomo ecco iniziare il caos. Gemma, arrabbiata, ha voluto svelare cosa sia successo sui social: “Mario ha pubblicamente scritto sul suo profilo Facebook aperto a chiunque, quindi sono legittimata a parlare di quello che tu hai scritto. Hai parlato della trasmissione, facendo un rendiconto dell’altro giorno”, ha detto rivolgendosi all’uomo. “Sono un po’ nervosa, perché hai scritto ‘tutto questo è stato fatto per audience e per fare spettacolo’. Faccio un passo indietro al 21 novembre, dove ha scritto ‘mi hanno cercato perché sono un personaggio'”.

Da questa situazione, ecco la “punizione” che arriva dopo le parole del signor Alessandro, messo in mezzo e giudicato come fonte della verità: “Non voglio litigare con nessuno. Io pensavo di aver trovato un amico, ma mi sono sbagliato. Voglio dire due parole a Mario: ‘hai sbagliato, ti alzi, chiedi scusa a tutti e vai a casa!'”.

Dal canto suo il signor Mario ha provato a tornare al suo posto, forse non capendo che, in realtà, era stato gentilmente mandato a casa. Ecco che allora ci ha poi pensato Maria De Filippi a spiegare bene la situazione: “Al di là di quello che sta succedendo: la televisione è una bella e una brutta bestia, perché enfatizza le cose. La tua quotidianità poteva cambiare, perché poteva essere diversa. Il fatto di essere riconosciuto per strada ti ha fatto perdere la testa”.

“Non credo tu sia disonesto, ma penso che ti sia fatto prendere la mano. Rifletti a casa tua, con la tua famiglia. Magari poi richiami la redazione, con uno spirito diverso. Lasciamo i social ai giovani. Il fatto che tu lo lasci aperto a tutti, allo stesso tempo, dimostra ingenuità. Tutto qua, non è niente di grave. Le cose gravi sono altre. Secondo me se tu ci rifletti a casa con calma e poi ci richiami”, le parole della Queen di Mediaset che ha, di fatto, mandato a casa il signor Mario.

