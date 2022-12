Una disavventura dietro l’altra per Red Canzian che dopo i guai di salute ha dovuto fare i conti con un’altra sfortuna molto pericolosa.

Intervista a 360° al Corriere della Sera per Red Canzian che dopo i problemi di salute avuti nel 2015 e nel 2018, anche in questo 2022 non se l’è passata troppo bene sfiorando la morte per una sfortuna incredibile: una scheggia di legno che gli ha provocato una infezione. Il cantanta ha raccontato tutte le sue disavventure ammettendo di aver temuto di morire.

Red Canzian e la paura di morire

Red Canzian

“Nel 2015, mi era scoppiata l’aorta; nel 2018, ho avuto un tumore al polmone: quelle erano vere malattie, stavolta è stata sfiga… Mi è entrata una scheggia di legno in una mano e ho preso un’infezione da stafilococco aureo”, ha detto Red Canzian. “Sono caduto per terra il giorno che iniziavano le prove di Casanova, non riuscivo a stare in piedi, ci ho messo un’ora per arrivare al divano e chiamare i soccorsi. Intanto, avevo febbre e visioni psichedeliche come se fossi drogato”.

Il racconto è poi proseguito: “Mi hanno aperto di nuovo il torace, stavo andando in setticemia. Sono finito in rianimazione e, rispetto alle altre operazioni da cui mi ero svegliato lucido, stavo malissimo, vedevo fiori rossi scendere da pareti bianche. Vedevo il parlottare preoccupato dei medici e mi dicevo: rimango così per tutta la vita”.

“Come mi è entrata la scheggia? Costruivo una cornice per il musical nella falegnameria di casa. Sono patito di bricolage. Ovviamente, non ho fatto tutto io. Alla base del musical, c’è un enorme ricerca storica: le scarpe del ‘700 sono state fatte dai ragazzi del Politecnico calzaturiero del Brenta dopo un lungo studio; i costumi da Stefano Nicolao, che ha lavorato per tanti film da Oscar. Questo spettacolo, con protagonista Gian Marco Schiaretti, è un kolossal: 30 cambi di scena, 120 costumi… Crearlo è stato come fare un viaggio bellissimo, ci ho lavorato 16 anche 18 ore al giorno”.

“Se la paura di morire mi ha cambiato? Sono solo ancora più concentrato ad apprezzare il bello piuttosto che dissipare il tempo”, ha concluso l’artista.

Di seguito un vecchio post Instagram dell’uomo:

