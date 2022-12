Valentina Vignali si racconta in una diretta su Instagram con i fan. Tantissimi gli argomenti trattati ma spiccano le parole sui reality show.

Sempre molto amata e apprezzata non solo sui social, Valentina Vignali, nota cestista e modella, ha raccontato diverse curiosità sulla sua vita nel corso di una diretta Instagram con i fan questo pomeriggio. La ragazza, che nei giorni scorsi aveva parlato della sua battaglia col tumore e dei controlli che ormai fa da 10 anni, ha spiegato a quale reality prenderebbe parte dopo essersi trovata molto male al GF in passato.

Valentina Vignali si racconta

Valentina Vignali

Prima di parlare di reality show in tv, Valentina Vignali ha spiegato ai fan di avere una vita molto impegnata e movimentata. Una premessa fatta anche per motivare l’essersi trovata molto male quando aveva partecipato al GF in passato: “Se farei il GF Vip? No. Sono stata male, ho sofferto molto anche di fame nervosa e sono ingrassata. No. Ho parlato con Alfonso (Signorini ndr) e gli ho detto che se ci fosse occasione farei una sorpresa a Daniele. Altrimenti nulla”. “Sono una che ama fare tante cose e quando ho partecipato al GF, quella vita monotona mi ha fatto male. Quindi no”.

Ai fan che le chiedevano quale reality le sarebbe piaciuto fare: “L’Isola dei Famosi? Eh, forse. Però non so. Io ho paura degli insetti e dei ragni. Non saprei, ci dovrei pensare”.

Però, a quanto pare, uno show tv lo farebbe: “Pechino Express? Quello sì, mi piacerebbe molto perché credo sia una figata”.

A chi le chiedeva, invece, della possibilità di diventare mamma: “Guardate, lo dico molto sinceramente (ride ndr). Non ho molto l’istinto materno io. Per il momento quindi dico ora no.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della cestista durante uno degli ultimi viaggi:

Riproduzione riservata © 2022 - DG