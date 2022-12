Gravidanza al sesto mese per Aurora Ramazzotti che non smette di allenarsi ma riceve qualche “consiglio” non richiesto dagli haters…

Arrivata ormai al sesto mese di gravidanza, Aurora Ramazzotti non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Neppure con gli allenamenti. Eccola, infatti, sui social, alle prese con esercizi per bicipiti, glutei e gambe. Eppure qualcosa non va, almeno per qualche utente del web che l’ha messa in guardia sui rischi della “palestra” in dolce attesa.

Aurora Ramazzotti si allena ma sui social…

Aurora Ramazzotti

Come riportato da Leggo.it, infatti, molti utenti dei social hanno un po’ storto il naso vedendo le ultime stories Instagram pubblicate dalla donna. Aurora Ramazzotti, infatti, si è mostrata alle prese con un duro allenamento tra braccia, gambe e glutei.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha anche scritto come didascalia delle sue stories: “Il corpo che cambia, le abitudini che si adattano”.

Parole che non sono servite a placare alcuni “consigli” indesiderati da parte di qualche utente. Alcuni hanno avuto da ridire sulle fatiche della donna: “Potresti mettere a rischio la salute del tuo bambino”, le loro parole.

Auri, però, oltre ad essere prudente per ovvie ragioni, è anche seguita da un personal trainer quindi avrà sicuramente calcolato tutto con esercizi e sforzi adatti per il periodo della gravidanza. Quindi nessuna paura, sia ai fan della donna che agli haters. La Ramazzotti sa bene cosa sta facendo e continuerà a prendersi cura del suo corpo e del bimbo in arrivo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della showgirl:

