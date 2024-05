Lucio Presta torna all’attacco e parla di Amadeus, ma non solo. Scopri che cosa ha detto su Stefano De Martino!

Lucio Presta, famoso manager dei Vip, è tornato a parlare di Amadeus dopo il difficile “divorzio”, e non ha speso belle parole sul conduttore televisivo che presto vedremo sul Nove.

Ma oltre ad Amadeus, Presta si è sbottonato anche su un altro famoso conduttore televisivo, Stefano De Martino, rivelando cosa pensa di lui.

In occasione del Festival della Tv di Dogliani, il manager si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Lucio Presta su Amadeus: “Ha fatto una cosa che non si fa”

A proposito di Amadeus, Presta ha rivelato “Lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male. Presentando la trasmissione di Capodanno in Calabria ha detto una frase che non potevo accettare: ‘Presta sa quello che ha fatto‘. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità. Per questo ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti. E non ho letto nessuna correzione a quello che ho detto. C’è solo un modo per non essere smentiti: dire la verità“.

Amadeus

Poi continua: “Noi calabresi abbiamo due difetti: siamo testardi e permalosi“.

Lucio Presta parla di Stefano De Martino e Barbara D’Urso

Il manager ha poi speso alcune parole su altri conduttori televisivi, tra cui Barbara D’Urso: “Tra molto poco tempo tornerà il suo momento” ha rivelato.

Oltre ad Amadeus, Presta ha chiuso i rapporti anche con De Martino, a cui manda una frecciata poco velata: “Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre“. Si riferirà al suo comportamento nel mondo del lavoro o alla sua sfera privata?

Non è chiaro se Presta si riferisse alla fine del loro rapporto lavorativo o alle dichiarazioni fatte da Belen diversi mesi fa a Domenica In.