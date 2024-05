Mara Venier sgrida lo studio di Domenica In: “Vi chiedo silenzio e rispetto”. Un momento emozionante con Daniela Zuccoli.

Mara Venier, durante la puntata di Domenica In di ieri, 26 maggio 2024, ha avuto un momento di tensione con il pubblico in studio. La conduttrice, infatti, ha chiesto silenzio e rispetto prima di iniziare un’intervista speciale con Daniela Zuccoli, la moglie del celebre presentatore televisivo Mike Bongiorno.

Ma ecco che cosa ha detto la Venier al pubblico in studio.

Le parole di Mara Venier a Domenica In

Prima di iniziare l’intervista con Daniela Zuccoli, Mara Venier ha voluto rendere omaggio a Mike Bongiorno, che avrebbe compiuto 100 anni proprio il 26 maggio. “Erano anni che desideravo averla ospite a Domenica In. Ha accettato l’invito proprio oggi che Mike Bongiorno avrebbe compiuto 100 anni. Sono onorata di avere qui Daniela Bongiorno” ha detto Mara Venier, accogliendo calorosamente la sua ospite.

Tuttavia, l’atmosfera in studio era disturbata dal rumore, il che ha spinto la conduttrice a intervenire. “Silenzio ragazzi” ha esordito, per poi aggiungere con fermezza: “Per favore silenzio, vi chiedo silenzio e rispetto. Non l’ho mai fatto quest’anno, però stiamo parlando con la signora Bongiorno. È un momento delicato, emozionante per noi, quindi silenzio, grazie“.

Il ricordo di Daniela Zuccoli per Mike Bongiorno a Domenica In

Durante l’intervista, Daniela Zuccoli ha condiviso commoventi ricordi del marito, Mike Bongiorno, con cui ha vissuto 40 anni di vita. Ha scelto il salotto di Mara Venier per rendere omaggio al leggendario conduttore e ha spiegato perché ha preferito partecipare solo a Domenica In: “Volevo scusarmi con gli altri, non volevo essere villana ma ho scelto di venire solo da te. Anche Bruno Vespa mi ha invitato ma gli ho detto di no“.

Raccontando il loro rapporto, la Zuccoli ha ricordato: “Quando l’ho conosciuto aveva 46 anni e io venti. A 15 anni dalla morte, per lui c’è un movimento pazzesco, io sono molto felice di questo. Vuol dire che ha lasciato un segno d’amore“.

Daniela Zuccoli ha anche rievocato il giorno in cui Mike Bongiorno è deceduto, rivelando: “Quando è morto eravamo in hotel, stava bene, era felice. Sono grata di questo, che lui non abbia sperimentato la malattia e la sofferenza“.