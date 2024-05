Loretta Goggi ha preso una decisione sofferta: lascerà Tale e Quale Show dopo 13 edizioni di successo. L’annuncio spiazza i fan!

Loretta Goggi ha preso una difficile decisione: dirà addio a Tale e Quale Show dopo ben 13 edizioni! La scelta della cantante e attrice, da anni impegnata nel fortunato programma di Rai 1, è stata annunciata dalla stessa Goggi sul suo profilo Facebook, lasciando i suoi fan con il cuore spezzato.

Ma vediamo qual è stato il motivo che l’ha spinta ad un addio tanto inaspettato.

Loretta Goggi abbandona Tale e Quale Show

Giunge del tutto inaspettato l’annuncio di Loretta Goggi, che da ben 13 anni siede al tavolo dei giudici del famoso programma condotto da Carlo Conti.

“Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente. Conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino ricordandomi ciò che mi ero ripromessa che sarebbe sempre stato al primo posto nella mia vita: la mia vita. Non mi sarei mai persa di vista! E così ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo :sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava” scrive nel post Facebook la Goggi, prima di annunciare la notizia.

“E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’, farlo un’ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote. Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di “Tale e Quale Show” (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione“.

Loretta Goggi: la reazione dei fan

Per i fan questa decisione è stata come un fulmine a ciel sereno.

Tra i commenti si leggono tantissimi “Già ci manchi Loretta” pubblicati dai suoi fan più affezionati.

Qualche altro fan ammette: “A tale e quale show sei la giurata più competente non sarà lo stesso programma dopo la tua decisione però fai bene a viverti questi nuovi ed importanti momenti nella tua family“.