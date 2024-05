È morto a 64 anni Claudio Tempesta, dj e stilista di fama internazionale. Urbino lo ricorda con affetto. Il dj era malato da tempo.

È con grande tristezza che Urbino e il mondo della musica dicono addio a Claudio Tempesta, celebre dj e stilista scomparso a 64 anni dopo una lunga malattia. Tempesta, originario di Urbino, è ricordato per aver fatto ballare intere generazioni e per la sua collaborazione con il noto stilista Piero Guidi.

Ma ripercorriamo alcuni dei momenti più importanti della sua carriera.

Claudio Tempesta: una carriera tra musica e moda

La carriera di Claudio Tempesta è iniziata negli anni ’70, quando ha fatto i primi passi come dj nel piccolo locale “Skorpio” di Urbino. La sua passione per la musica lo ha portato a diventare una figura di spicco nelle discoteche di tutta Italia e non solo.

Oltre alla musica, Tempesta è stato anche un talentuoso stilista, lavorando a stretto contatto con Piero Guidi nella creazione della “Linea Bold” dal 1982.

Tempesta lascia un’eredità indelebile nel mondo della musica e della moda, ricordato per il suo spirito innovativo e la sua gioia di vivere.

Il ricordo dei suoi cari e amici

Numerosi amici e conoscenti si sono uniti nel ricordo di Claudio Tempesta. Piero Guidi ha espresso il suo dolore, ricordando il genio e l’innovazione che Claudio portava in ogni progetto. Anche Marta e Marcella Mulazzani hanno condiviso un commovente ricordo: “Se n’è andata una persona speciale. Ha illuminato Urbino come pochi”.

Anche un altro caro amico ha condiviso un commovente post su Facebook.

Il funerale di Claudio Tempesta si terrà a Urbino, nel cimitero di San Bernardino, dove verrà sepolto accanto ai genitori.

Nonostante la sua lunga malattia, la notizia della sua morte ha colto di sorpresa molti, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. Tra i messaggi di cordoglio, spicca quello dell’autore Andrea Aromatico, che ha descritto Claudio come un maestro e un amico prezioso.