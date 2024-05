Lazza e la compagna Greta Orsingher rivelano il sesso del bambino in arrivo. Scopri il video della reazione del rapper!

Il rapper Lazza e la compagna Greta Orsingher stanno per diventare genitori, e nelle scorse ore hanno rivelato il sesso del bebè. Il tanto atteso gender reveal ha suscitato grandi emozioni, soprattutto nei futuri genitori, che hanno finalmente scoperto se aspettano un maschietto o una femminuccia.

Scopriamo i momenti più emozionanti del grande evento!

Lazza e Greta Orsingher aspettano un maschietto

Sui social sono spuntati numerosi video del gender reveal del bebè in arrivo.

Nel video si vede un fuoco d’artificio color azzurro che rivela che il bambino sarà un maschietto. Subito dopo il rapper esulta pieno di gioia, abbracciando la compagna Greta.

Come si vede nelle foto e nei video dell’evento, Lazza e Greta hanno allestito una terrazza piena di palloncini azzurri e rosa, curando tutto nei minimi dettagli, con orsacchiotti e una splendida torta.

La modella indossava uno splendido abito aderente rosa cipria che mostrava le sue nuove forme, mentre il futuro papà ha sfoggiato uno stile più casual con una t-shirt bianca e pantaloni larghi.

I due futuri genitori si sono mostrati estremamente felici nello scoprire che il bebè in arrivo sarà un maschietto, e hanno condiviso questo momento di grande gioia insieme ad amici e parenti.

L’amore tra Lazza e Greta Orsingher

La storia d’amore tra il rapper e la modella e influencer è iniziata solamente pochi mesi fa. Greta, nota già per essere stata in passato la fidanzata di Fedez, e Lazza sono usciti allo scoperto solamente a Capodanno, ma è probabile che in realtà la loro storia fosse iniziata diversi mesi prima.

Oggi i due aspettano un bambino ma non hanno rivelato il nome del bebè e neanche la presunta data di nascita.

La coppia, però, mantiene costantemente aggiornati i fan sugli sviluppi della storia d’amore.