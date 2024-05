Nicki Minaj arrestata ad Amsterdam per possesso di droghe leggere. La rapper si sfoga sui social e lancia una pesante accusa!

Sabato 25 maggio 2024, la famosa rapper Nicki Minaj è stata arrestata all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. La rapper statunitense, nota per i suoi successi globali e il suo stile provocatorio, è stata fermata dalle autorità olandesi con l’accusa di possesso di droghe leggere. Questo incidente ha provocato un forte risentimento nella 41enne, che ha subito denunciato il trattamento ricevuto sui suoi canali social.

Il motivo dell’arresto di Nicki Minaj

La polizia militare olandese ha fermato Nicki Minaj per aver tentato di esportare droghe leggere dai Paesi Bassi verso un altro Paese. Sebbene le autorità non abbiano confermato ufficialmente l’identità della rapper, il portavoce della polizia, Robert Kapel, ha dichiarato: “Abbiamo arrestato una donna di 41 anni per aver tentato di esportare droghe leggere in un altro Paese“.

Dopo il fermo, Nicki Minaj è stata rilasciata ma dovrà pagare una multa, la cui cifra non è stata resa pubblica.

Dopo il rilascio, Nicki Minaj ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, esprimendo con rabbia il suo disappunto verso le autorità olandesi.

“Hanno cercato di impedirmi di venire ad ogni spettacolo. Hanno preso le mie borse prima che potessi vederle. Mettilo sull’aereo. Ora dicono che stanno aspettando la dogana. Ecco come sembra quando le persone vengono pagate un sacco di soldi per cercare di sabotare un tour dopo che tutto il resto è fallito. Tutto quello che hanno fatto è illegale” ha scritto sul suo profilo social

Le conseguenze dell’arresto

L’arresto di Nicki Minaj ad Amsterdam potrebbe avere ripercussioni significative sul suo tour mondiale.

La rapper statunitense era diretta a Manchester per una delle tappe del suo tour. Tuttavia, l’incidente ha sollevato preoccupazioni tra i fan riguardo a possibili ritardi o cancellazioni di date future.

Nonostante le difficoltà, Nicki Minaj ha assicurato ai suoi fan che farà tutto il possibile per non deluderli.