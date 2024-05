Johnny Wactor, attore di General Hospital, è stato tragicamente ucciso durante un tentativo di furto alla sua auto. L’attore 37enne, noto per il ruolo di Brando Corbin nella celebre serie televisiva, è stato colpito da un colpo di pistola mentre cercava di impedire il furto del convertitore catalitico del suo veicolo.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, l’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino di sabato 25 maggio. Johnny Wactor aveva sorpreso tre malviventi mentre tentavano di rubare un pezzo della sua auto. Avvicinatosi per fermarli, uno dei ladri ha sparato, colpendo l’attore.

Wactor è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Al momento, nessuno dei tre ladri è stato arrestato.

La comunità di General Hospital è sconvolta dalla notizia. Johnny Wactor aveva interpretato il ruolo di Brando Corbin dal 2020 al 2022. Un messaggio toccante è stato pubblicato sul profilo ufficiale della serie su X (ex Twitter): “L’intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile”.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB