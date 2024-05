Finisce ufficialmente la storia nata all’interno del Grande Fratello tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Spunta l’annuncio social!

Non tutte le coppie che nascono all’interno della casa del Grande Fratello sono destinate a durare come, ad esempio, quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che presto convoleranno a nozze. Infatti, nelle ultime ore è giunta la notizia della fine della storia d’amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone.

I due si erano conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, ma fuori dal programma, non hanno resistito a lungo.

Alessio Falsone e Anita Olivieri: è finita

La notizia della rottura, ripresa anche dall’esperto di gossip L’Investigatore Social alias Alessandro Rosica con un post Instagram, è stata pubblicata nelle storie dei due ex gieffini.

Nelle stories pubblicate dagli ex gieffini si legge: “Cari amici, qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento“.

Olivieri-Falsone: la coppia che scoppia

Nel post social pubblicato si legge ancora: “Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico. Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme.

L’importante è che entrambi siano felici. Vi abbracciamo forte tutti“.

Resta da vedere se tra i due rimarrà l’amicizia o se la fine dell’amore segnerà anche la fine del loro rapporto.