Ha voluto anticipare i fan (e gli haters), Andrea Delogu che ha ipotizzato l’arrivo di un possibile “pancino sospetto”. La gag social.

Molto apprezzata in radio e tv, Andrea Delogu è seguitissima anche sui social. E proprio per evitare rumors o commenti “fastidiosi” da parte di qualche utente, la presentatrice ha voluto giocare d’anticipo parlato e ipotizzando l’apparire, quasi per “magia” di un pancino sospetto. La donna, con grande ironia, ha voluto evitare fraintendimenti che potessero far pensare ad una dolce attesa per lei e Luigi Bruno.

Andrea Delogu e il pancino sospetto

Andrea Delogu

Sui social, la Delogu ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia molto simpatica che, come detto, è servita ad anticipare ogni tipo di voce o rumors su possibili “forme” che si potrebbero vedere nelle sue storie successive e che potrebbero far pensare ad un “pancino sospetto”. La donna ha, di fatto, stroncato sul nascere qualsiasi gossip.

La conduttrice radiofonica ha scritto: “Sono tre giorni che festeggio il mio compleanno e mangio senza tenere conto del mio cervello che, a tratti, mi sussurra ‘Dopo questo boccone, c’è un infarto sicuro, lascialo’. Quindi, vi tranquillizzo che ‘quel pancino’ che vedrete è cibo. Tutti tranquilli eh”. Insomma, a chi volesse mettere in giro voci di gravidanza per la Rossa, è andata male. Nessuna dolce attesa ma solo qualche sgarro di alimentazione momentaneo.

Il rapporto con Luigi Bruno

Al netto della precisazione “d’anticipo” sulla possibilità di vedere un pancino sospetto, la relazione tra lei e Luigi Bruno sta andando davvero alla grande. La conferma arriva spesso dai social con tante stories molto romantiche ma anche dalle risposte che la stessa Delogu, alle volte, dà a chi le scrive. L’ultima riguardava, ancora una volta, la differenza d’età: “Se mi pesa la differenza d’età con Luigi? Non a me, agli altri“.