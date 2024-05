Momenti di apprensione per l’ex tronista di Uomini e Donne, Cristian Forti che ha raccontato di aver subito un brutto furto nella sua auto.

Ore di grande tensione e rabbia per l’ex tronista di Uomini e Donne, Cristian Forti. Il ragazzo ha raccontato una brutta disavventura che gli è capitata mentre si trovava in compagnia della fidanzata, Valentina Pesaresi. Tramite alcune stories Instagram, l’ex volto del programma di Canale 5 ha spiegato di aver subito un furto nella sua auto con tanto di danni ben mostrati al pubblico.

Uomini e Donne, paura per l’ex tronista Cristian Forti

Maria De Filippi

Come anticipato, attraverso alcune stories su Instagram, Forti ha raccontato la disavventura vissuta ammettendo, tra l’altro, che per lui non si tratta della prima volta. “Ma con il volante che ci fate?”, ha dichiarato il romano facendo vedere che gli avevano rubato pure il volante dalla vettura. “Costerà 150 euro…contenti voi…Mi hanno portato un giacchetto che avevo là da tempo e un ombrello… sono senza parole”.

Con grande amarezza, l’ex volto di UeD ha aggiunto parlando con i fan: “Con le Smart basta, una volta mi sono entrati in casa, una volta fuori, ora qui… Il volante si cambia, l’auto si ripara ma voi sempre dei morti di fame, dei poracci, rimanete”. E ancora: “Per fortuna non siamo rimasti per strada perché ci hanno riportato a casa degli amici”, ha aggiunto spiegando come lui e la fidanzata siano tornati a casa dopo i fatti accaduti.

La storia con Valentina Pesaresi

Il giovane ex tronista è rimasto tra i volti maggiormente apprezzati di UeD anche dopo aver fatto la sua scelta, andata in onda su Canale 5 a fine gennaio. Il ragazzo aveva usato parole al miele verso la Pesaresi che gli aveva detto “sì”. Per i due era stata una giornata magica, quella vissuta in studio ed entrambi si erano detti pronti a dare vita ad un vero e grande amore, cosa che sembra stia avvenendo.