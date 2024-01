Scelta improvvisa e a sorpresa a Uomini e Donne dove Cristian Forti ha preso la sua decisione in un modo molto romantico.

Momenti di grandissima emozione a Uomini e Donne dove Cristian Forti, in modo inatteso, ha fatto la sua scelta. Il tronista, senza il classico momento delle due postazioni, in esterna, ha deciso di uscire con la sua corteggiatrice Valentina Pesaresi e lo ha fatto in modo molto romantico.

Uomini e Donne, Cristian ha scelto Valentina

Maria De Filippi

Nel corso della puntata andata in onda di Uomini e Donne di martedì 23 gennaio 2024, il tronista Cristian ha fatto la sua scelta.

Il ragazzo, senza avvisare tutti gli altri, ha organizzato un’esterna magica con la sua Valentina Pesaresi e dopo una giornata bellissima con tante sorprese preparare, ha deciso di fare la sua scelta e di chiedere alla giovane di uscire dal programma con lui.

Con tanta emozione, il tronista ha portato fuori Valentina facendole indossare un abito e mostrandole le migliori immagini di quanto vissuto durante il suo percorso. Successivamente, con una scusa, le ha mostrato un filmato e le ha detto che aveva scelto lei rispetto all’altra ragazza, Virginia, che lo stava corteggiando.

I due, dopo, sono entrati in studio e hanno danzato sotto i petali di rosa classici. La scelta di Cristian ha emozionato tutti. Sul web, tantissimi i commenti: “La scelta più bella di sempre”, “Il vero amore, è bellissimo”.

Sempre in studio, davanti a Maria De Filippi, agli opinionisti e tutti gli altri partecipanti, il ragazzo ha chiamato anche suo padre a cui non aveva svelato le sue intenzioni. Il genitore si è detto estremamente contento della decisione del figlio e ha parlato anche con Valentina che aveva già conosciuto in precedenza.

Di seguito anche il post Instagram del programma con le immagini ricche di emozioni e i vari commenti dei fan: