Il tempo passa ma non per lei: Michelle Hunziker, sempre bellissima, ha svelato i suoi segreti. Dalle abitudini agli allenamenti.

Presto potrà festeggiare il compleanno con il ritorno in tv col suo spettacolo ma al netto degli anni che passano, lei sembra sempre più bella. Parliamo di Michelle Hunziker che a Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza e longevità. La showgirl si è soffermata sulle sue abitudini alimentari ma anche sugli allenamenti e le attività in casa.

Michelle Hunziker, l’età e i suoi segreti di bellezza

Nelle scorse ore è uscita allo scoperto col nuovo fidanzato Alessandro Carollo con tanto di foto del primo “bacio ufficiale”. A Tv, Sorrisi e Canzoni, la bella Michelle ha raccontato un po’ dei suoi segreti per essere sempre al top, nel lavoro, nella vita privata e, ovviamente, anche in chiave bellezza…

In queste ore la Hunziker avrà modo di festeggiare il 47esimo compleanno, eppure per lei il tempo non passa mai: “La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L’età anagrafica non mi pesa, almeno per ora. Prima o poi arriveranno gli ‘acciacchi’ e quelli sì, li temo un po’”, ha spiegato la conduttrice.

In questo senso, ad aiutarla sono le abitudini, alimentari e di allenamento: “Mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche quattro. Corpo libero, pesi, ginnastica funzionale. E per avere delle ‘iron ciapèt’, tanti squat”. A questo anche il karate, disciplina che ha imparato ad apprezzare nel tempo e che le è stata tanto utile.

Tra gli altri segreti di bellezza, anche la sveglia alle 6 e la meditazione prima di dormire. Insomma, Michelle si prende tanto cura di sé e i risultati si vedono.

