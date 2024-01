Passeggiata con “complicazioni” per Federica Pellegrini che con Matteo Giunta si è immortalata in compagnia della figlia e non solo.

La prima uscita ufficiale con tanto di foto e, ora, uno step ulteriore. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno piano piano abituando alla nuova routine in compagnia della loro piccola Matilde. I due si sono immortalati nel corso di una passeggiata “complicata” che ha generato tra loro un simpatico scambio di battute social che ha coinvolto anche i fan, rimasti piuttosto divertiti.

Federica Pellegrini, la passeggiata “complicata”

La Divina e suo marito si sono immortalati, come detto, nel corso di una passeggiata in compagnia della loro piccola Matilde ma non solo.

Infatti, alle prese con i tanti cagnolini di famiglia, ecco Matteo comandare “la comitiva” nello scatto pubblicato dalla bella neo mamma su Instagram.

I due hanno ironizzato proprio su questa uscita al completo ben più complicata rispetto a quella “a tre”.

“A noi le cose facili non sono mai piaciute, vero Tato?”, ha scritto nella didascalia del post social la Pellegrini. Pronta al replica del marito che nei commenti ha risposto: “Non aumenterei il livello di difficoltà per un po'”.

In questo caso il riferimento sembra proprio essere alla presenza dei tanti cagnolini in famiglia e, quindi, alla necessità di non superare questo limite per evitare che la situazione possa peggiorare in qualche modo.

Il siparietto ha davvero colpito tutti i seguaci che amano i due. Staremo a vedere se la coppia vorrà delizieare ancora i vari seguaci con contenuti di questo tipo anche nei prossimi giorni. Magari, ad aggiungersi al quadretto, potrebbero essere le rispettive nonne che, in questo caso, sarebbero certamente d’aiuto…

Di seguito anche il post Instagram della coppia con lo scambio di battute e i tanti commenti dei loro fan sempre molto presenti e curiosi sulla Divina e la sua famiglia: