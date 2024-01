Prime foto dopo il ritorno a casa e l’arrivo della piccola Matilde per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, diventati genitori nei giorni scorsi.

Sono passati pochi giorni dal 3 gennaio, data in cui Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori della piccola Matilde. La famigliola è tornata a casa dopo il periodo in ospedale per il parto e i vari controlli di rito e, adesso, finalmente possono godersi una nuova quotidianità. La coppia ha condiviso sui social quella che sembra essere la prima uscita in tre dopo l’arrivo della bambina.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, prima uscita con Matilde

Federica Pellegrini

Il 2024 di Federica Pellegrini e di suo marito Matteo Giunta è iniziato certamente nel modo migliore possibile. I due, infatti, sono diventati genitori della piccola Matilde, nata lo scorso 3 gennaio e dopo i primi giorni per abituarsi alla nuova routine, eccoli, finalmente, in uscita.

La Divina e Matteo, infatti, si sono mostrati su Instagram in alcune foto che li vedono alle prese con la prima uscita con la loro piccola. Ben coperti per le basse temperature di questi giorni, i neo genitori hanno portato a passeggio la bambina.

Sorridenti, innamorati e, certamente, un po’ stanchi dalle novità che un figlio porta, Fede e Matteo hanno scritto nella didascalia per accompagnare le due foto: “Un po’ d’aria”, a conferma di questi primi giorni passati, ovviamente, tra pannolini e poppate varie.

La nuova famiglia sembra aver creato tanto affetto nei fan della coppia che si sono sbizzarriti a scrivere: “Che belli che siete, godetevi tutto di vostra figlia”, “Quando ce la farete vedere bene?”, “Sarà vincente come te”, “Dopo un primo periodo starete benissimo”, alcuni dei commenti che possono leggersi sotto le foto dei neo genitori.

Di seguito anche il post Instagram dei neo genitori che ha riscosso grande successo: