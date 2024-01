Storia molto particolare a ‘C’è Posta Per Te’ dove una figlia innamorata di una donna non è stata accettata da sua madre.

Ritorno in grande stile per ‘C’è Posta Per Te‘ su Canale 5 con Maria De Filippi. Tante storie belle e ospiti illustri, ma anche alcune vicende piuttosto controverse che hanno fatto molto discutere. In particolare il racconto di una figlia, Luana, e della sua amata fidanzata, Damilka. Una relazione non accettata dalla madre della prima, Rosa, e che ha generato non poche reazioni nel pubblico della trasmissione e da parte del mondo social.

C’è Posta Per Te, la storia fa discutere

Maria De Filippi

Il racconto che vede protagoniste Luana e l’amata fidanzata e la signora Rosa parte dal fatto che la donna non abbia mai accettato la relazione della figlia con un’altra donna e per questa ragione ha interrotto ogni rapporto con lei. Discorso diverso, invece, per il padre che ha sempre sostenuto sua figlia.

In studio Luana ha provato a parlare col cuore in mano a sua madre che, dal canto suo, ignorando sempre la fidanzata della figlia, le ha mandato, in lacrime, baci e saluti. “Io non ho sbagliato niente”, ha spiegato la ragazza. “Semplicemente, ho capito quali sono i miei sentimenti, quelli veri. Questi sentimenti li provo per Damilka, una ragazza come me. Ammetto di avere sbagliato nei modi e nei tempi ma non ti ho mai presa in giro. So che per un genitore non è semplice cercare di accettare le scelte di un figlio ma sono qui con il cuore in mano per darti capire che questa è la mia scelta, questa è la mia vita”.

Dopo aver ringraziato il padre per il sostegno, la parola è passata alla signora Rosa che ha spiegato le sue ragione sottolineando di non sostenere affatto la relazione: “Chiamatemi cattiva ma due persone accanto dello stesso sesso non le voglio vedere“, ha detto la donna generando gravi reazioni da parte del pubblico in studio.

Dopo aver ripercorso anche le tappe che hanno portato Luana ad innamorarsi di una donna dopo aver avuto una relazione con un ragazzo e aver, però, capito i suoi reali sentimenti per una persona del suo stesso sesso, neppure Maria De Filippi è riuscita a far cambiare idea alla madre della ragazza.

“Non la abbraccio”: le reazioni alla storia

A far esplodere ancora di più la polemica riguardo la storia di Luana e Damilka, le ultime parole dette dalla signora Rosa che ha proseguito nella sua posizione, ritenuta dai più omofoba, di non accettare la storia di sua figlia. “Luana la abbraccio, quella no”.

In studio e sui social, la vicenda ha creato tantissime polemiche e commenti negativi verso la madre di Luana, accusata di essere omofoba e retrograda. Una situazione che farà parlare, siamo sicuri, ancora a lungo.

