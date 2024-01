Una frase sui social per rispondere, forse, ai rumors sul suo conto e il triangolo con Stefano De Martino e Belen. Parla Alessia Marcuzzi.

Le indiscrezioni e il presunto flirt con Stefano De Martino mentre il ragazzo stava con Belen l’hanno fatta da padrone nelle ultime settimane. Ecco perché una recente frase di Alessia Marcuzzi sui social ha fatto pensare ad una replica alla questione sul “triangolo amoroso”. La conduttrice, tramite le sue stories Instagram, ha lanciato un chiaro messaggio.

Alessia Marcuzzi, la frecciatina social

Belen Rodriguez Stefano De Martino Alessia Marcuzzi

Da una parte i tanti rumors sui tradimenti ricevuti da Belen ad opera di De Martino con tanto di conferma da parte dell’argentina relativamente ad uno dei flirt avuti dall’uomo, quello con Alessia Marcuzzi. Dall’altra quella che sembra essere la posizione ferma del conduttore e ballerino ma, oggi, anche dell’altra donna chiamata in causa.

Infatti, la bella Alessia, attraverso una storia su Instagram, sembra aver voluto replicare alle tante voci sul suo conto in modo netto. Le sue parole sono sembra indirizzate alle tante voci che, a distanza di settimane, non sembrano essersi ancora placate. La conduttrice ha scelto Taylor Swift per rispondere agli haters e alle voci su De Martino: “Shake it off!”, ha scritto. Il riferimento è appunto alle parole della cantante e attrice e alle sue parole che affermano come gli hater abbiano il compito di “odiare” ma che chi viene odiato deve andare avanti.

Frasi che spiegano quindi l’intenzione della bella Alessia di andare avanti e di non voler sentire più nulla riguardo alla vicenda con Stefano e la modella argentina. Staremo a vedere, però, se questo accadrà davvero o se si continuerà a parlare di loro ancora a lungo.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice in vacanza alle Maldive le scorse settimane: