Diventata da poco madre, Sophie Codegoni ha raccontato come sta vivendo la maternità dopo l’arrivo della sua piccola Celine.

Dopo essere stata al centro di tanti rumors relativi alla sua storia con Alessandro Basciano e alle questioni legate alla gestione della figlia Celine, Sophie Codegoni è tornata a parlare con i suoi fan rispondendo ad alcune domande sui social. La donna ha spiegato come, nonostante sia diventata mamma, stia provando a prendersi comunque del tempo per sé, senza “annullarsi”.

Sophie Codegoni, l’esperienza da mamma

Sophie Codegoni

Sempre molto attiva sui social, la Codegoni ha ricevuto in diverse occasioni delle critiche in quanto, nonostante sia diventata madre da poco della piccola Celine, non sempre si trova ad uscire con lei e a portarla in giro nelle sue serate.

Proprio sulla questione, la nota influencer e volto tv ha spiegato la sua visione replicando ad un utente che le aveva chiesto, appunto, se portasse la bimba con sé in ogni momento: “No. Io sono fortunata perché a Celine piace la musica e non le dà fastidio, ed è veramente brava. Però ci sono anche un sacco di volte che non la porto con me“, ha spiegato.

“A me fa ridere quando vedo un sacco di commenti quando Celine non è con me una sera di persone che mi dicono: ‘Ah, vergognati, che mamma sei che non la porti con te?!’. Attenzione – ha proseguito Sophie – non è che quando si diventa mamme si è solo mamme e ci si annulla completamente. Secondo me è giusto prendersi i propri spazi, le proprie serate libere, dei momenti di svago dove non hai responsabilità, dove stai tranquilla”.

Il discorso della donna è poi terminato spiegando ancora: “Io Celine potrei portarla ovunque ma spesso non la porto con me. Non bisogna annullarsi. I figli sono un valore aggiunto“.

Di seguito anche un recente post Instagram relativo all’influencer e sua figlia: