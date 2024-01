Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato con gioia di essere diventati genitori della loro prima figlia.

Con enorme gioia attraverso un post sui social, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno annunciato di esser diventati genitori per la prima volta. Il nome della bambina è Matilde.

I due hanno vissuto con il massimo riserbo il periodo dell’attesa della campionessa ma di tanto in tanto la stessa Pellegrini aveva mostrato il pancino ai suoi fan attraverso i social. L’arrivo della bambina è stato accolto con una valanga di auguri da parte di fan, amici e colleghi della coppia, impazienti di saperne di più.

Federica Pellegrini: è nata la figlia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente diventati genitori per la prima volta e sui social in tantissimi tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia, convolata a nozze nel 2022.

La notizia della gravidanza era stata vissuta con il massimo riserbo dalla campionessa, che inizialmente aveva preferito smentire le voci in circolazione definendole “intollerabili e assurde”. A seguire lei stessa aveva mostrato per la prima volta il pancino via social e aveva svelato di essere in attesa di una bambina.

L’amore per Matteo Giunta

Prima di costruire una famiglia, la campionessa ha deciso di ritirarsi definitivamente dall’attività agonistica e si è concessa il giusto tempo per vivere appieno la sua storia d’amore con l’allenatore Matteo Giunta e convolare a nozze con lui. Dopo la cerimonia da sogno (celebrata a Venezia alla presenza di numerosi ospiti vip) i due hanno atteso quasi un anno prima di annunciare l’arrivo della loro prima bambina, e in tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà ai due il futuro e se avranno insieme altri figli.

Al momento la coppia sembra essere più felice che mai e in tanti, sui social, hanno fatto loro le congratulazioni per l’arrivo della prima figlia.