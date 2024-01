Massimo Boldi ha confessato per la prima volta alcuni retroscena inediti sugli amori del suo passato e sulla sua vita privata.

Massimo Boldi si è raccontato a cuore aperto con Il Corriere della Sera e per la prima volta ha svelato i retroscena in merito a una storia d’amore da lui avuta in passato e finita a causa di un tradimento con il suo miglior amico.

“Oggi non sono innamorato”, ha ammesso, e ancora: “Sono rimasto vedovo 20 anni fa e ho avuto degli amori importanti. Una di loro mi ha tradito con il mio migliore amico. Mi sono sempre chiesto perché non me lo abbiano detto. Invece l’ho scoperto pedinandola: è finita male, l’ho cuccata con le mani nella marmellata”.

Massimo Boldi: i tradimenti

Massimo Boldi ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata al Corriere della Sera e ha confessato che, in passato, avrebbe subito un tradimento da parte di una sua ex e del suo migliore amico dell’epoca. Negli ultimi anni l’attore ha vissuto alcune importanti storie d’amore (tra cui quella con Loredana De Nardis) ma tutte si sono concluse in un nulla di fatto.

Al Corriere della Sera, l’’attore ha anche parlato dei suoi rapporti con Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso. “Ci aveva presentato Bettino Craxi dicendomi: “Sarà la tua fortuna”. E così fu: ci siamo stati subito simpatici”, ha raccontato, e ha aggiunto: “Nel 1986 sono scappato da Fininvest per fare Fantastico con Adriano Celentano: mi hanno fatto causa, ho perso e mi hanno condannato a pagare 2 miliardi e mezzo. Quando sono tornato, Berlusconi mi ha perdonato: “Mi devi 2 miliardi e 500 mila risate””.