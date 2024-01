Valentina Vignali ha aggiornato i fan dei social in merito alla disavventura da lei vissuta durante la sua ultima vacanza alle Bahamas.

Valentina Vignali è partita per le Bahamas e, una volta atterrata a Nassau, si è resa conto di aver lasciato le sue carte di credito in Italia. Come se non bastasse ha scoperto che nella località in cui alloggia il circuito Apple Pay (con cui è solita pagare) non funzionerebbe, e per questo è rimasta completamente senza soldi.

“Trovo una famiglia a cui faccio un bonifico su paypal di 150 dollari e loro mi danno i contanti in mano. Con questi soldi riesco a pagarmi il taxi che costava 50 euro, quindi ora mi rimangono 100 dollari che mi devono bastare per 4 giorni per mangiare, per bere…non ho idea di quanto costi la vita qua…sarà molto divertente, mi sembra di stare su Pechino Express”, ha detto lei, che ha cercato di prendere la questione con ironia.

Valentina Vignali

Valentina Vignali: la vacanza alle Bahamas

Valentina Vignali ha deciso di raccontare ai fan dei social i retroscena della sua vacanza da “survivor” alle Bahamas e ha confessato che le resterebbe poco più che un centinaio di euro per i suoi ultimi giorni di villeggiatura.

“Considerando che di questi 100 dollari, 45/50 mi servono per il taxi di ritorno a meno che non voglia fare autostop, ma non mi sembra il caso – spiega – mi rimangono 15 dollari al giorno per fare colazione/pranzo e cena…tosta”, ha confessato la cestista tramite stories via social. In tanti le hanno raccontato le loro esperienze simili e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua vacanza alle Bahamas.