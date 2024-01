Eleonora Giorgi ha rotto il silenzio via social dopo che suo figlio Paolo Ciavarro ha chiesto la mano alla fidanzata Clizia Incorvaia.

Nelle scorse ore Paolo Ciavarro ha chiesto a Clizia Incorvaia di sposarlo facendole dono di un prezioso anello di fidanzamento. Sulla questione è intervenuta via social anche Eleonora Giorgi, che è molto vicina alla coppia e che, negli ultimi mesi, ha potuto contare proprio sul sostegno di suo figlio Paolo mentre combatteva contro un cancro (che, fortunatamente, sarebbe operabile).

“Io credo che Paolo avrebbe fatto pure prima ma questo sconquasso autunnale mio ha stravolto un po’ le cose . Ora però ci siamo rasserenati e speriamo bene, così loro hanno deciso di fissare delle cose, delle date e questo avvenimento”, ha fatto sapere l’attrice attraverso le sue stories.

Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi: la proposta di Paolo Ciavarro a Clizia

Nei prossimi mesi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno finalmente marito e moglie e, nelle ultime ore, Eleonora Giorgi ha espresso tutta la sua felicità in merito alla vicenda (che è stata ampiamente raccontata da Clizia attraverso i social).

L’attrice ha un ottimo rapporto con la fidanzata di suo figlio, che nel 2022 l’ha resa nonna del suo primo nipote (Gabriele). Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla questione e si chiedono se in futuro Clizia e Paolo allargheranno ulteriormente la famiglia (lei è mamma anche di Nina, la prima figlia avuta insieme all’ex marito Francesco Sarcina).