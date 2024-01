Antonella Fiordelisi ha rotto il silenzio via social dopo che è stata travolta dai gossip in merito alla sua presunta liaison con De Martino.

Una vera e propria ondata di gossip ha travolto Antonella Fiordelisi che, secondo quanto svelato da Alessandro Rosica, sarebbe una delle donne con cui il conduttore Stefano De Martino ha tradito la showgirl Belen Rodriguez. Sulla questione la stessa Antonella è intervenuta via social affermando:

“Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: il gossip su Stefano De Martino

Antonella Fiordelisi ha fatto sapere di essere pronta a intraprendere azioni legali e ha specificato che lei, ora come in passato, non sarebbe mai stata con persone impegnate sentimentalmente. Una vera e propria ondata di domande l’ha travolta dopo che in rete ha iniziato a circolare il gossip in merito ad una presunta liaison da lei avuta in passato con Stefano De Martino, e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Nelle scorse ore, oltre all’esperto di gossip Alessandro Rosica, sulla vicenda è intervenuta anche la stessa Belen Rodriguez, che ha “confermato” le indiscrezioni in merito a una presunta liaison avuta dal ballerino con Alessia Marcuzzi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più.