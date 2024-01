Clizia Incorvaia ha fatto sapere di aver ricevuto la romantica proposta di nozze da parte del suo fidanzato, Paolo Ciavarro.

Nel 2024 Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno marito e moglie e in queste ore, attraverso i social, è stata la stessa modella a confessare ai fan di aver ricevuto l’inaspettata e romantica proposta del suo compagno, padre di suo figlio Gabriele.

“Cuore a mille… tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici : “sei bellissima , ma manca qualcosa !”e io dico : “cosa amore ?“ così arriva Gabri con in mano una scatola e li trovo… Ti amo mio principe così unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca!!!”.

Clizia Incorvaia: la proposta di nozze

Fiori d’arancio in vista per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i due, genitori del piccolo Gabriele, molto presto diventeranno marito e moglie ed è stata la stessa modella a svelare via social di aver detto “sì”. Lei e il figlio di Eleonora Giorgi sono legati da ormai tre anni e, dopo essere andati a vivere insieme, i due hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio, Gabriele (venuto a mondo nel 2022).

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Paolo, che è rimasto accanto a sua madre Eleonora Giorgi dopo la diagnosi di cancro. Sui social in tanti sperano di saperne di più in merito alle condizioni dell’attrice, e intanto Clizia e Paolo non perdono occasione per starle vicini ed esprimerle tutto il loro affetto.