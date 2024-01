Salvatore Esposito ha chiesto alla fidanzata di Paola Rossi di sposarlo. La romantica proposta si è svolta a New York.

Salvatore Esposito ha colto di sorpresa la fidanzata Paola Rossi donandole un magnifico anello di fidanzamento e facendole la romantica proposta di nozze al Rockfeller center di New York. Sui social in tanti hanno fatto i loro auguri e le loro congratulazioni alla coppia, e sperano di saperne presto di più sui loro attesi fiori d’arancio.

Salvatore Esposito: la proposta di nozze

Fiori d’arancio in vista per Salvatore Esposito: lui e la fidanzata Paola Rossi – esperta di legge e spettacolo – diventeranno marito e moglie. Lo stesso protagonista di Gomorra ha svelato di aver fatto la sua romantica proposta alla compagna attraverso i social, e in tanti tra i fan, amici e colleghi si sono congratulati con i due e non vedono l’ora di saperne di più. Dopo che l’attore si è messo in ginocchio e le ha donato uno splendido anello di fidanzamento, Paola Rossi si è commossa fino alle lacrime e lo abbracciato dicendo “sì”.

Al momento non è dato sapere quando si svolgeranno le nozze tra i due e in tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli in merito alla cerimonia. La coppia si frequenta dal 2014 e in questi anni i due si sono sempre mostrati uniti e innamorati, pur cercando di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita insieme.