Noemi ha sorpreso I fan dei social mostrandosi per la prima volta in compagnia di suo marito Gabriele Greco.

Noemi ha sempre cercato di proteggere la sua privacy e la sua vita privata ma, nelle ultime ore, ha deciso di fare “uno strappo alla regola” e ha condiviso sui social una foto in cui è ritratta in slip e abbracciata a suo marito, Gabriele Greco. “Buon 2024 e tanta fortuna”, ha scritto la cantante nella didascalia all’immagine condivisa sulle sue stories.

Noemi: lo scatto bollente con il marito

Attraverso i social Noemi ha fatto il pieno di like con i fan mostrandosi per la prima volta in compagnia di suo marito Gabriele Greco, anche lui musicista, pianista ed insegnante di musica, nonché volto della band della moglie. I due sono convolati a nozze nel 2018 nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma. La cantante ha sempre cercato di proteggere la privacy della sua storia d’amore, e infatti non si conoscono molte informazioni in merito alla sua vita accanto al marito. In merito alla possibilità di avere un figlio, la cantante ha dichiarato a Belve:

“Il mondo sta andando in una direzione che non mi piace. Mi fanno riflettere queste ultime dinamiche nel mondo: le guerre… Mi fa un po’ paura tutti questi social. Ora tra un mese esce che sono incinta! Mi piacerebbe molto, bisognerebbe avere il coraggio a volte di fare un figlio“.