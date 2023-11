Dopo l’annuncio pubblico sul tumore al pancreas, Eleonora Giorgi parla della lotta che la attende e di come vorrà affrontarla.

Il mondo della tv e del cinema si è stretto attorno ad Eleonora Giorgi dopo l’annuncio del tumore al pancreas che l’ha colpita. Tanto l’affetto dimostrato alla donna e alla sua famiglia in queste ore, come tanta è la grinta dell’attrice nell’affrontare questa grave problematica di salute. Al Corriere della Sera, ecco alcune parole molto forti che ne inquadrano meglio il momento.

Eleonora Giorgi e la lotta col tumore

Nel corso dell’intervista, la Giorgi ha risposto con tanta onestà in merito alla battaglia iniziata contro il tumore al pancreas che l’ha colpita. “Se ho paura? Molta, mercoledì inizierò il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione”, ha ammesso l’attrice.

Sulla scoperta di questo male, la donna ha spiegato: “Con incredulità, credevo che avessi problemi polmonari. Sono stata miracolata, perché l’ho scoperto per tempo per via di una serie di circostanze fortuite”. E spiegandosi meglio: “Avevo un forte raffreddore, il 26 ottobre, 5 giorni dopo il mio settantesimo compleanno, mi sono ritrovata a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse. ‘Già che ci sono farei una lastra’, ho detto all’ecografista. E quell’angelo: ‘Signora prenoti una tac'”.

Da lì la scoperta che, però, per stessa ammissione della Giorgi è arrivata dopo alcuni sintomi: “Due anni fa gli esami di routine mi avevano diagnosticato una glicemia alta: i medici la imputavano a una dieta scorretta, io che mangio in modo così frugale! O in alternativa davano la colpa alla vita sedentaria del Covid. Per scrupolo avevo fatto un’ ecografia al pancreas che non evidenziava nulla: avrei dovuto approfondire. Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale”.

E su come affronterà la lotta e la comunicazione sulle sue condizioni: “Se tornerò a parlarne in tv? Sì, perché voglio dare coraggio a chi combatte come me, ci sono anche tanti giovani e questo mi addolora. Mi servirà anche per non buttarmi giù: perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva […]”.

