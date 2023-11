Impeccabile nello stile Ilary Blasi durante il docufilm ‘Unica’ per parlare della fine della sua storia d’amore con Francesco Totti.

Ha voluto dire la sua verità sulla fine della relazione con Francesco Totti e lo ha fatto senza timore. Parliamo di Ilary Blasi che nel docufilm ‘Unica’ non solo ha raccontato il suo punto di vista su quanto vissuto con l’ex giocatore della Roma ma ha voluto dare anche dei segnali subliminali anche attraverso un look non affatto casuale.

Ilary Blasi, il revenge dress in ‘Unica’

Ilary Blasi

Ha raccontato, come detto, la sua versione dei fatti nella storia, finita, con Totti. Ma la Blasi, in realtà, ha fatto molto di più. La conduttrice ha voluto mostrare a modo suo i muscoli, facendo vedere la sua forza non solo a parole e nel modo di reagire a certe situazioni, anche non facili, ma pure attraverso il look scelto per il docufilm.

Infatti, l’aver scelto un determinato outfit per le riprese non è stato affatto un caso. La presentatrice de L’Isola dei Famosi, infatti, ha colpito con un pantalone nero dal taglio sartoriale, un camicia di seta bianca oversize e appena sbottonata. Il look è stato poi completato da un paio di Blade Casadei, in vernice nera, laccate con vertiginoso tacco dorato.

Una scelta che sa tanto di vendetta verso Totti. Un revenge dress che ne ha esaltato eleganza e, allo stesso tempo, bellezza.

Il look, infatti, per molti, è stato il tocco di classe in più del documentario-intervista della donna che è balzato in vetta alle classifiche della piattaforma fin dalle prime ore dall’uscita. Da capire se, magari in futuro, Totti vorrà fare altrettanto dando la sua versione di quanto accaduto. Difficile, comunque, almeno in termini di stile, farlo in questo modo, come la sua ex moglie…

Di seguito anche un post su X di Netflix con alcune frasi dette dalla conduttrice: