Elodie ha annullato il suo concerto di fine anno a Teramo per problemi di salute, ma secondo indiscrezioni sarebbe partita per l’Egitto.

Elodie ha annullato il suo concerto a Teramo per una influenza ed una tracheite, e lei stessa ha annunciato con rammarico di non poter essere presente all’evento con un post via social.

A seguire, stando a un retroscena svelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, la cantante sarebbe però partita con il fidanzato Andrea Iannone per l’Egitto. Rosica ha postato sui social una foto in cui si vede Elodie con un berretto a bordo di un aereo, ma al momento – nonostante la grande somiglianza – non vi sono certezze che si tratti di lei e che la foto sia stata scattata proprio in queste ore.

Elodie

Elodie: il giallo sul concerto in Sicilia

Elodie ha annullato all’ultimo minuto la sua presenza al concerto di fine anno a Teramo e, a seguire, sui social si è sparsa la voce che sarebbe partita (cercando di non rendersi riconoscibile in aereo) in compagni del fidanzato Andrea Iannone.

La notizia, diffusa sui social da Alessandro Rosica, al momento resta senza conferme. “La prossima volta inventa una scusa plausibile”, si legge nel messaggio condiviso da Alessandro Rosica via social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? E Elodie replicherà alle sue parole?

La cantante sembra voler proteggere la privacy della sua storia d’amore con Iannone ma di recente, nella sua ultima intervista a Verissimo, lei stessa ha precisato di provare ormai un sentimento sempre più profondo per il fidanzato (con cui fa coppia fissa da oltre un anno).