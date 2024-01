Il conduttore e direttore artistico di Sanremo Amadeus ha raccontato alcuni momenti terribili vissuti dove ha rischiato di morire.

Lo vedremo tra pochi giorni a dirigere, ancora una volta, il Festival di Sanremo 2024. Ma nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Chi, Amadeus non ha parlato solo della kermesse musicale bensì anche della sua vita privata. In modo particolare di alcuni momenti vissuti in passato quando, addirittura, aveva rischiato di morire.

Amadeus, il rischio di morte: il racconto

Amadeus

Il noto conduttore sta vivendo, ormai da diversi anni, un momento molto favorevole della sua carriera arrivata all’apice senza ombra di dubbio. Eppure, le cose sarebbero potute andare diversamente per sua stessa ammissione.

Amadeus ha spiegato di aver vissuto un momento molto duro che lo ha fatto crescere parecchio dato che sarebbe anche potuto morire: “Questa cosa mi ha responsabilizzato, sono cresciuto più velocemente. Sono sempre stato responsabile, non ho mai fatto colpi di testa perché non volevo dare altri dolori ai miei genitori”, ha detto a Chi.

Spiegando poi quanto accaduto: “Ricordo tutto perfettamente, anche se avevo 7 anni. Ho un ricordo nitido, come se fosse accaduto cinque anni fa. Ricordo la sofferenza, il dolore dei miei genitori, i pianti quando il dottore disse loro che la situazione era grave. Ricordo le trasfusioni, l’ospedale. Ho tutto qui, davanti agli occhi. Per due anni non ho potuto fare sport, correre, vivere come tutti gli altri bambini. E ricordo la gioia quando, a 9 anni, il dottore mi disse: ‘Ora sei guarito, puoi tornare a giocare a pallone'”.

Il presentatore ha svelato di essere molto credente di aver pregato, in quell’occasione e non solo, Santa Rita: “Per questo prego Dio e Santa Rita per la salute, non prego mai per il lavoro, per farmi andare bene Sanremo, lo troverei irrispettoso”, ha aggiunto.

