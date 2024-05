Lettera di Giuseppe Garibaldi per Beatrice Luzzi ma anche un particolare retroscena svelato riguardo un incontro saltato a Roma…

La speranza di rivedere molto vicini Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello c’è ancora. Almeno questa è la sensazione leggendo le parole del ragazzo in una lettera lascia al settimanale DiPiù e indirizzata, appunto, alla nota attrice. Il giovane ha raccontato alcuni dettagli del suo rapporto con la donna svelando anche un retroscena su un incontro saltato a Roma.

Beatrice Luzzi, la lettera di Garibaldi

Come detto, Garibaldi ha scritto una lettera per la Luzzi che è stata pubblicata sul settimanale DiPiù. “Ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me”, ha esordito l’ex volto del GF. “Ora ho compreso gli errori e sogno di riaverti tra le mie braccia. Ti assicuro, ce la sto mettendo tutta per farti capire quanto sei importante per me”.

Tra i vari passaggi, Giuseppe ha messo in evidenza come, da parte sua, ci sia la voglia di provare a vivere qualcosa insieme: “Mentre ero al Grande Fratello ti avevo detto che mi piacerebbe portarti a Tropea per amarci tra la bellezza di quei paesaggi. L’invito è sempre valido, anche perché Tropea è bellissima, ma ora ho voglia di portarti anche in un luogo un po particolare, selvaggio. […] Ti fidi? Vuoi buttarti in questa avventura?”.

Il retroscena dell’invito a Roma

Al netto di queste parole, Garibaldi ha anche raccontato un retroscena particolare nella sua lettera con un errore da lui commesso: “Mi avevi dato appuntamento a casa tua, ma ho fatto un disastro: sono arrivato tardi e tu non mi hai voluto più aprire. Hai ragione Bea, me lo meritavo. Così, amareggiato sono tornato in Calabria senza neanche riuscire a vedenti, ma dopo qualche giorno sono tornato a Roma e questa volta ci siamo dati appuntamento al Colosseo e ci siamo divertiti tanto […]”. Cosa succederà ai due ragazzi? Che possano avere un futuro?