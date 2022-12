Tenero momento tra Tiziano Ferro e sua figlia che, durante la registrazione di una video-intervista, si è presa a modo suo la scena.

Forti, dolce e profonde le sue canzoni. Altrettanto è lui nella vita privata. La conferma è arrivata anche da un recente simpatico video da lui pubblicato sui social. Di chi stiamo parlando? Di Tiziano Ferro che, come è noto, sta vivendo negli Stati Uniti dove insieme al compagno Victor è diventato padre di due bambini, Margherita e Andres. Ed è proprio la bimba che si è presa la scena nelle scorse ore rubando “il palcoscenico” al cantante.

Tiziano Ferro, il video virale con la figlia

Tiziano Ferro

In queste ore è diventato virale sul web un tenero post condiviso da Tiziano Ferro nel quale, come anticipato, è sua figlia Margherita a prendersi la scena cercando di “doppiare” il papà. Non ci credete?

Ebbene sì, perché il cantante ha provato in ogni modo a rispondere e registrare le sue parole ma senza riuscirci. La piccola, ad ogni parola di TZN faceva da “pappagallo” imitando il padre.

“Io ci provo a registrare le video interviste ma lei deve dire la sua. La mia piccola star”, ha scritto nella didascalia del contenuto l’artista. E in effetti, a vedere il filmato, per l’uomo è stato impossibile dire più di qualche parola perché la bambina voleva dire la sua e far sentire la sua voce.

Nei commenti al post tantissimi sorrisi ed emoticon tenere. Sono presenti i messaggi ironici anche di Emma Marrone, Laura Pausini ma anche Elisa e Aurora Ramazzotti.

Di seguito il simpaticissimo post Instagram condiviso dal cantante dove è possibile sorridere dei teneri momenti con la sua piccola che pare voglia prendersi la scena. Godetevolo!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG