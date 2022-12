Un post social ricco d’affetto quello di Ezio Greggio per il compleanno della sua compagna Romina. Ma gli haters lo hanno attaccato…

Sono stati giorni all’insegna della dolcezza e dell’amore per Ezio Greggio e la sua compagna Romina Pierdomenico. La ragazza ha, infatti, festeggiato nelle scorse ore il suo 30esimo compleanno. Sui social, il conduttore di ‘Striscia la Notizia’ le ha dedicato un tenero messaggio di auguri che, però, gli è costato una valanga di critiche per la grande differenza d’età…

Ezio Greggio, gli auguri alla compagna 30enne

Ezio Greggio

Greggio si è dimostrato davvero pazzo della sua fidanzata Romina Pierdomenico, con cui vive un’intensa storia d’amore da ormai 4 anni. Ecco perché non deve sorprendere il tenero e romantico messaggio social pubblicato per lei in occasione del suo 30esimo compleanno.

Il conduttore di ‘Striscia la Notizia’ le ha voluto dedicare un pensiero dolcissimo: “Auguri amore mio! Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno… Beh non è che dobbiamo dirvelo sono affari nostri. William Shakespeare ed Ezio Greggio”.

La stessa Pierdomenico è euforica per il compleanno e nelle sue storie su Instagram ha scritto in occasione del compleanno: “Visto che c’è stata la pandemia e io ho passato un altro anno di pausa per motivi personali, ne compio 27 in realtà”. Poi, ecco le foto a Monte Carlo, per la sua festa con un abito bluette con piume in tono sulla scollatura.

A destare, però, della polemica è stato quanto è accaduto col passare delle ore nel post del conduttore. Infatti, l’uomo è stato preso di mira da molti utenti per la grande differenza d’età tra lui e la compagna. “Ma una della tua età no?”, “Ma come fa a stare con te?”. “Signor Greggio, lei è bel Volpino!”.

Per fortuna, però, molti altri commenti sono stati positivi e hanno celebrato la felicità della coppia.

Di seguito il post Instagram del noto conduttore di Striscia la Notizia:

