Ci sono delle difficoltà nei progetti genitoriali di Alex Belli e Delia Duran: le parola della coppia a cuore aperto sul tema.

Confessione a cuore aperto per Alex Belli e Delia Duran che da tempo avevano spiegato la loro voglia di diventare genitori. Sull’argomento, però, sembrano esserci delle problematiche che la stessa coppia ha confermato parlando a Nuovo.

Alex Belli e Delia Duran e la voglia di diventare genitori

Alex Belli

Come anticipato, Alex Belli e Delia Duran, una delle coppie che fa spesso parlare di sé, ha più che mai desiderio di avere un bambino. Già da tempo la donna, in modo particolare, aveva sottolineato la voglia di maternità e in generale la consapevolezza che sia il momento giusto per avere un piccolo. Purtroppo, però, a quanto pare fino ad ora non è stato possibile.

I due, parlando a Nuovo, hanno spiegato di avere dei problemi: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”, le parole della donna.

Entrambi sono più che mai determinati ad avere un “piccolo Belli” e solo dopo averlo avuto si concentreranno sul matrimonio. L’argomento nozze, infatti, sebbene affrontato, può attendere.

In modo particolare perché la donna, ad oggi, non è ancora ufficialmente divorziata dall’ex compagno, l’imprenditore Marco Nerozzi.

È già stata formalizzata, invece, la separazione tra l’attore e l’ex moglie, la modella Katarina Raniakova. I due sono stati legati dal 2013 al 2017.

Insomma, la speranza è quella che la coppia possa risolvere al più presto le loro problematiche e avere il figlio tanto voluto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della coppia durante il matrimonio della loro cara amica Francesca Cipriani di qualche giorno fa:

