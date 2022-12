Lando Buzzanca è morto nelle scorse ore: suo figlio Massimiliano ne ha raccontato alcuni aspetti e ha comunicato data e orario del funerale.

Solamente poche ore fa l’annuncio della morte di Lando Buzzanca. Ora, suo figlio Massimiliano, ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, ha voluto raccontare un po’ di suo padre. Diverse le parole molto intime e il ricordo ancora intatto del suo sorriso e del suo carattere.

Lando Buzzanca, il ricordo del figlio

Lando Buzzanca

Massimiliano Buzzanca ha voluto subito parlare di cosa suo padre Lando gli abbia insegnato: “La dignità. L’umanità. Ce ne sono tante di cose che mi ha insegnato. Una volta c’era un barbone nell’androne di casa e lui gli diede tutto quello che aveva in tasca. Poi prese un cappotto e gliel’ho donò per coprirsi dal freddo. Era inverno”. “Anche lui, nel primo periodo quando faceva l’attore, aveva lasciato Palermo per andare a Roma e dormiva per strada. Ha fatto la fame vera”, ha aggiunto.

Sull’ultimo periodo: “Io l’ho visto fino a sabato. Lui è morto domenica. Non l’ho accompagnato nel sonno. Lui è morto domenica mattina all’una e mezza. Lui ha sempre affrontato la vita come un leone. È diventato Lando Buzzanca per questo”.

Tornando nel cassetto dei ricordi: “Mia madre? Era lei che faceva i conti a casa. Mio padre diceva sempre: ‘Io ho sempre fatto l’amore con una sola donna. Con le altre… Quando mamma è morta lui disse che provò a togliersi la vita. Sì, lo ha confessato. Io l’ho visto piangere e urlare dal dolore. L’ho sentito e visto ma quando è uscito dalla stanza era una maschera. Lui era così”.

Sulla forza del padre: “Mio papà non chiedeva aiuto. Per lui era perdere la dignità. Era il figlio a dover chiedere aiuto non il genitore”.

Infine un pensiero verso il futuro: “Se voglio scrivere un libro o fare qualcosa? Ci sto pensando. Una fondazione o fare un premio. Vediamo”.

L’uomo ha anche ricordato la data, l’orario e il luogo dei funerali del padre che saranno mercoledì 21 dicembre alle ore 12:00 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio della data e dell’orario del funerale:

