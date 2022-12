Il mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana è in lutto per la scomparsa di Lando Buzzanca, attore e cantante.

Una triste notizia ha colpito il mondo dello spettacolo: è morto Lando Buzzanca all’età di 87 anni il 18 dicembre 2022. L’attore si è spento a Villa Speranza dove era ricoverato da un mese. Originario della Sicilia e proveniente da una famiglia di attori, forse il destino artistico di Lando Buzzanca era già scritto. Giovanissimo lasciò infatti la sua terra d’origine per trasferirsi nella capitale romana alla conquista di un sogno ma prima di raggiungere il meritato successo, dovette mantenersi facendo numerosi lavori precari.

Ha esordito come attore prima a teatro e successivamente sul grande schermo ma nel corso della sua vita professionale ha recitato in numerosi film (sia in tv che al cinema), partecipato ad altrettanti varietà televisivi ed inciso anche delle canzoni. Il mondo dello spettacolo italiano e non solo, dice addio ad un grande protagonista della scena degli anni ’70 e ’80.

Chi era Lando Buzzanca?

All’anagrafe il nome di battesimo di Lando Buzzanca era Gerlando Buzzanca. Nacque a Palermo il 24 agosto del 1935 sotto il segno zodiacale della Vergine e una volta terminati gli studi in Sicilia, frequentò diversi corsi di recitazione all’Accademia Sharoff di Roma e della quale, successivamente è stato anche il presidente onorario.

Lando Buzzanca

Ha lavorato come comparsa in diverse pellicole tra anche cui anche il famoso film, Ben-Hur e dove ha vestito i panni di uno degli schiavi della galea ma solamente nel 1961 arrivò per lui, il primo ruolo importante. Buzzanca venne scelto dal regista Pietro Germi prima per il film, Divorzio all’italiana e poi anche per Sedotta e abbandonata. Da qui in avanti, l’attore comincerà a lavorare sia nel genere drammatico sia in quello della commedia.

Lando Buzzanca, vita privata

Lando Buzzanca è stato sposato con Lucia Peralta. La loro unione è durata oltre 50 anni e la donna è scomparsa nel 2010 ma in un’intervista a Vanity Fair l’attore siciliano non ha fatto alcun mistero delle sue avventure extraconiugali: “Ho amato mia moglie moltissimo, siamo stati 57 anni assieme e lei mi ha dato solo tre schiaffi. Io non ho mai alzato le mani. Le mie cose con le attrici erano una o al massimo due volte. Tornavo sempre a casa“. Lando Buzzanca dopo la scomparsa della moglie si era poi legato all’attrice e giornalista Francesca Della Valle, più giovane di lui di quasi 40anni.

Lando Buzzanca, il tentato suicidio

Nel 2014 fu lo stesso Buzzanca a confessare alla stampa di aver tentato il suicidio nella sua casa di Roma: “Sono andato in bagno, ho riempito la vasca e ho preso delle pillole di melatonina, di quelle che fanno dormire. Le ho buttate giù con un bicchiere di gin… Poi ho spaccato il bicchiere sul lavabo. Ho preso un pezzo di vetro e l’ho affondato nei polsi. Ma piano, guardi le cicatrici: non sono profonde…”.

