Aperta la camera ardente per salutare Sinisa Mihajlovic. In Campidoglio l’addio all’ex mister del Bologna morto a 53 anni.

Un ultimo saluto al guerriero Sinisa Mihajlovic. E’ quanto sta accadendo in queste ore in Campidoglio a Roma dove è stata aperta al pubblico la camera ardente per permettere a famiglia, tifosi, amici e colleghi di dare un abbraccio finale all’ex mister del Bologna. Dalle 10 fino alle 18, nella Sala Protomoteca, avverrà quindi l’addio straziante al serbo.

Mihajlovic, il saluto nella camera ardente

Sinisa Mihajlovic

Dopo i messaggi pubblici della moglie e delle figlie, ecco che tutti hanno oggi modo di poter salutare Sinisa Mihajlovic, scomparso nelle scorse ore a 53 anni dopo la lotta con la leucemia. A Roma, in Campidoglio, precisamente nella Sala Protomoteca, è stata allestita la camera ardente per dar modo a tutte le persone, amici, famiglia e tifosi di poter dare un ultimo “abbraccio” al mister serbo.

Presenti tantissimi colleghi allenatori ed ex compagni. Tra i primi ad arrivare Luciano Spalletti, mister del Napoli. C’era anche Vincenzo Montella, così come il politico Ignazio La Russa, Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Ma soprattutto c’erano tanti tifosi, da quelli del Bologna, gli ultimi ad aver avuto Mihajlovic come allenatore, fino a tutti gli altri, di Sampdoria, Torino e via dicendo. Diverse le sciarpe dei club lasciate sulla bara.

Una foto, fiori, bandiere e sciarpe sono comparsi anche davanti allo stadio della Stella Rossa di Belgrado dove è stata organizzata una cerimonia di commemorazione in onore del serbo.

Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, alla chiusura della camera ardente, stanotte il feretro resterà in Campidoglio. Domani, invece, sarà trasportato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Di seguito anche un primo video de Il Messaggero con l’arrivo della bara:

Di seguito, invece, un post su Twitter di Sportitalia con un filmato:

CIAO SINISA 💔



È stata aperta la camera ardente in #Campidoglio a Roma per dare l’ultimo saluto a #SinišaMihajlović: centinaia le persone in fila ad aspettare dalle prime ore del mattino 🙏



📹 @cicciotri #sportitalia #mihajlovic #roma pic.twitter.com/QjN79eRPJP — Sportitalia (@tvdellosport) December 18, 2022

