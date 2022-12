Arrivano le parole di Papa Francesco a proposito dei rumors sulle sue possibili dimissioni dal ruolo di Pontefice. La verità di Bergoglio.

Papa Francesco ha già firmato le sue dimissioni dal ruolo di Pontefice. Lo ha dichiarato lui stesso spiegando anche in quale caso tale decisione diventerebbe ufficiale. Bergoglio, parlando in un’intervista ad Abc, non si è tirato indietro mettendo una volta per tutte a tacere i rumors su questa vicenda che, già in passato, si erano sentiti.

Papa Francesco: la verità sulle dimissioni

Papa Francesco

“Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già’. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato”. Sono queste le parole di Papa Francesco che in queste ore sono diventate virali ma che mettono anche la parola fine ai tanti rumors del passato.

Nel corso della sua intervista, il Pontefice ha spiegato anche la sua visione a proposito di Paolo VI che lasciò per iscritto le sue dimissioni in caso di permanente impedimento, esattamente come, di fatto, Bergoglio ha deciso di fare: “Esatto, e io penso anche Pio XII”. “È la prima volta che lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederla a Bertone: ‘Dammi il pezzo di carta!’ (ride ndr). Probabilmente lo consegnò al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato. Io l’ho dato a Bertone in quanto segretario di Stato”.

Nell’intervista, un passaggio anche sulla nomina di una donna a capo di un dicastero: “Nulla impedisce a una donna di dirigere un dipartimento in cui un laico può essere prefetto. Anche se lì si discute se l’autorità venga dalla missione, come sostiene il cardinale Ouellet, o dal sacramento, come sostiene Rouco Varela. È una bella discussione tra cardinali, una questione che i teologi continuano a discutere”.

Di seguito anche un recente post Instagram che parla dell’intervista del Pontefice:

Riproduzione riservata © 2022 - DG